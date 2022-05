Corona: Doch keine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Belgien?

Mitarbeiter im belgischen Gesundheitswesen und im Pflegebereich müssen nicht (mehr) dazu verpflichtet werden, sich gegen das Coronavirus Covid-19 impfen zu lassen. Dies steht in einer Empfehlung der Impf-Taskforce der belgischen Bundesregierung an Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Der flämische Sozialist hatte ein solches Gutachten in Auftrag gegeben.