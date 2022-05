Das belgische Königspaar ist zu seiner ersten Auslandsreise seit Corona nach Griechenland aufgebrochen

König Philippe und Königin Mathilde sind am Montagmorgen am Brüsseler Militärflughafen Melsbroek mit einer Maschine der Luftwaffe in Richtung Athen aufgebrochen (Video). Ihre erste Auslandsreise seit der Corona-Pandemie führt sie zu einem Staatsbesuch nach Griechenland. Das Königpaar reist in Begleitung einer hochrangingen Delegation.