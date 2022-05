Frans Cools, der Bauleiter des Atomiums, ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Frans Cools war als Bauleiter vor allem durch seine Arbeit am Atomium bekannt, das zentrale Bauwerk der Brüsseler Weltausstellung Expo 58. Aber, Cools leitete auch die Bauarbeiten am Autobahnviadukt von Vilvoorde und am Förderturm der Zeche Winterslag in Genk in Flämisch-Limburg.

Cools kam 1929 in der Gemeinde Eindhout in den Kempen zur Welt und lebte über 50 Jahre lang in Tessenderlo in Limburg. Der erste Job, den er im Bereich des Bauwesens hatte, war der des Hausmeisters im Schloss von Arville in Gesves in der Provinz Namür, wo er schwierige Probleme löste. Danach arbeitete er in der Stahl- und Schwerindustrie in Belgien, bevor er in der damaligen belgischen Kolonie Kongo verantwortlich für den Bau von Brücken war.

