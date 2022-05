Kunstwerke von Jan Fabre werden nicht entfernt, erhalten aber Erklärungen

Das Kunstwerk von Jan Fabre im Flämischen Landesparlament in Brüssel darf stehenbleiben. Dies hat das Büro des Parlaments beschlossen. Fabre war in der vergangenen Woche zu 18 Monaten Bewährung verurteilt worden, nachdem ihm Frauen Gewalt, Belästigung und sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Seit dem laufen Diskussionen darüber, was mit seiner Kunst im öffentlichen Raum geschehen soll.