Minderjährige greifen das Haus eines Homosexuellen in Deurne bei Antwerpen an

Ein Homosexueller ist in Deurne bei Antwerpen Opfer von Schwulenhass geworden. Das Haus des Mannes in der Van Den Hautelei in Deurne wurde von Jugendlichen aus der Umgebung angegriffen. Die Randalierer versuchten die Türe des Hauses einzutreten, bewarfen die Fassade mit Eiern und zündeten eine Regenbogenflagge an, die am Haus hing.