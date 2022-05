Neuer Vorsitzender des flämischen Bauernbundes: "41 Bauernhöfe, die 2025 stoppen müssen? Reiner Vertragsbruch!"

In dieser Frage ist das Beispiel des Milchviehbetriebes der Abtei von Averbode (siehe nebenstehenden Beitrag), der bis 2025 seinen Betrieb einstellen muss, weil er zu viel Stickstoff ausstößt, in die Schlagzeilen geraten, zumal das Unternehmen vor nicht langer Zeit in eine Modernisierung viel Geld investiert hat und danach eine neue Betriebsgenehmigung von den flämischen Landesbehörden bekam.