Perfektes Verbrechen? Jährlich bis zu 75 unbemerkte Tötungsdelikte durch knappe Budgets

Die Ärzte, die für die Justiz in Belgien tätig sind, läuten die Alarmglocken. Die Gerichtsmediziner haben mit unbezahlten Rechnungen zu kämpfen und sie müssen einen enormen Verwaltungsaufwand betreiben. Sie verlangen, dass die Budgets für Obduktionen im Justizwesen angehoben werden.

Ihrer Ansicht nach, würde es zu deutlich weniger Tötungsdelikten in Belgien kommen, wenn die entsprechenden Budgets nur um 20 Mio. € pro Jahr erhöht würden. Hinzu komme noch, so der Verband der Gerichtsmediziner in Le Soir, dass ein Nachwuchsmangel herrscht. Kaum ein Medizinstudent wolle heute noch für das Justizwesen arbeiten wollen.

Die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass durch einen Mangel an Mitteln rund 15 % der als „natürlich“ bezeichneten Todesfälle dies in Wirklichkeit nicht sind. Hier gehe es eher um Mord oder um Totschlag, was mangels Autopsie aber nicht festgestellt werde.