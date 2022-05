Philippe Close, Bürgermeister der Stadt Brüssel, auf Arbeitsbesuch in der Ukraine

Im Laufe seiner Mission wird Close auch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zusammentreffen. Hierbei wird es wohl auch zu Gesprächen über Kooperationen zwischen den Krankenhäusern geben. Auf dem Gebiet der Stadt Brüssel befindet sich das Messezentrum am Heisel.

Dort werden einige Hallen als Anmeldezentrum für ukrainische Flüchtlinge genutzt und dort befindet sich auch ein Zentrum für gespendete Hilfsgüter, die von dort aus in die Ukraine geschafft werden. Aus diesem Grunde hat Bürgermeister Close enge Kontakte zur ukrainischen Botschaft in seiner Stadt und auch zu Bürgermeistern in der von Russland angegriffenen Ukraine selbst.