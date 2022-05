Belgien erwartet noch diese Woche rekordverdächtige Heizölpreise

Gründe für diesen erneuten Preisanstieg sind das aktuell knappe Angebot an Ölprodukten an den internationalen Märkten und der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Ruhe an den Energiemärkten ist also noch nicht wieder eingekehrt.

Ab Mittwoch, 4. Mai, kostet ein Liter Heizöl in Belgien also 1,34 €, wenn man mindestens 2.000 Liter bestellt. Dieser Preis liegt nur knapp unter dem höchsten Preis für Erdöl, der in unserem Land jemals bezahlt wurde. Am 11. März 2022 kostete ein Liter Heizöl in Belgien 1,39 € bei einem Ankauf von mindestens 2.000 Litern.

Der Belgische Verband der Brennstoffhändler (BRAFCO) rät dazu, dass sich die Kunden mit den Händlern gut absprechen, um den Heizölvorrat dann zu ergänzen, wenn die Preise eher niedrig liegen. In Flandern bleibt Heizöl ein populärer Brennstoff, denn rund ein Drittel aller Flamen heizt damit.

Seit dem 1. Januar 2022 ist es in Flandern allerdings verboten, bei Neubauten eine Ölheizung einzubauen, wenn die jeweilige Straße ans Gasnetz angeschlossen ist. Reparaturen an älteren Heizungen bleiben allerdings möglich.