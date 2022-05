Brussels Airlines hebt die Maskenpflicht in ihren Flugzeugen auf

Brussels Airlines gibt an, dass die Belüftungssysteme in ihren Flugzeugen sehr gut sei und dass eine mögliche Ansteckung mit Corona dort sowieso seht gering gewesen sei. Aus diesem Grunde müssen die Fluggäste und das Bordpersonal ab sofort keine Masken mehr tragen. „Wir setzen einen Schritt in Richtung ‚normales‘ Reisen“, so Brussels Airlines.

Die belgische Fluggesellschaft weist ihre Fluggäste und Kunden aber darauf hin, dass der Verzicht auf die Maskenpflicht nur in ihren Flugzeugen gelte. Bei Anschlussflügen mit anderen Airlines müsse man weiter auf die Maskenpflicht achten und in vielen ausländischen Flughäfen gelte diese Vorschrift ebenfalls weiter.

In den Flughäfen in Belgien ist die Mundmaskenpflicht unterdessen bereits Mitte März abgeschafft worden. Laut Brussels Airlines hatten sowohl die Personale, als auch die Fluggäste darum gebeten, auf diese Maskenpflicht zu verzichten.

Da die Fluggesellschaft nicht unter die öffentlichen Verkehrsmittel fällt, kann sie selbst bestimmen, ob Masken aufgesetzt werden müssen, oder nicht: „Die Erfahrung aus den Flughäfen wird jetzt in die Flugzeuge selbst gebracht.“