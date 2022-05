Corona-Konzertierung am 20. Mai - Abschaffung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen?

Ursprünglich sollte der Konzertierungsausschuss zum Thema Corona am 6. Mai zusammenkommen, doch es kam zu Terminschwierigkeiten und ein neues Datum musste festgelegt werden.

Eines der wichtigsten Themen, die dann wohl besprochen werden, ist die Abschaffung der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo) drängt auf ein Ende dieser Vorschrift in Zügen, Straßenbahnen und Bussen und besprach diese Frage bereits mit Flanderns Mobilitätsministerin Lydia Peeters (Open VLD).

Bei der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines ist die Maskenpflicht an Bord der Flugzeuge seit heute (Dienstag, 3. Mai) abgeschafft. Wohl auch deshalb soll diese Vorschrift in Bussen und Bahnen abgeschafft werden. Im Gesundheits- und Pflegebereich bleibt die Maskenpflicht aber bis auf weiteres bestehen.

Kann der Corona-Barometer „in der Schublade verschwinden“?

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) hatte Ende April bereits angedeutet, dass der Corona-Barometer, der aktuell noch „Code gelb“ anzeigt, aufgrund der sinkenden Covid-Zahlen möglicherweise „in der Schublade verschwinden kann.“ Das würde bedeuten, dass alle in Belgien geltenden Corona-Maßnahmen ausgesetzt würden.

Allerdings sind in der Praxis in unserem Land bereits so gut wie alle diese Vorschriften und Maßnahmen verschwunden, seit die Regierung und die Gesundheitsbehörden den Corona-Barometer auf „Code gelb“ geschaltet haben. Die Mundmaskenpflicht gehört allerdings „technisch gesehen“ nicht zu den Elementen des Barometers. Dieser zielt in erster Linie auf Kultur und Freizeit, auf Events und Gastronomie, wo bereits keine Mundmaskenpflicht mehr gilt.