Das belgische Königspaar ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Griechenland

König Philippe, Königin Mathilde und die Ministerpräsidenten aus Ländern und Regionen in Belgien sind am Montag im Rahmen eines Staatsbesuches in der griechischen Hauptstadt Athen angekommen. Zunächst legte der belgische Monarch dort einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten nieder, bevor es zu einem ersten Gespräch mit Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou kam (Foto).