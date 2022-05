Flandern: Zehntausende offene Stellen bei 180.000 Arbeitsuchenden

Wie problematisch die Lage ist, können die Urlauber vielleicht spätestens im Sommer spüren. Am Flughafen Brussels Airport in Zaventem müssen rund 1.000 Stellen besetzt werden. Personalmangel könnte hier zur Hauptreisezeit zu Problemen führen. Auch die belgische Bahn und ihre einzelnen Geschäftsbereiche suchen händeringend Personal. Nicht zuletzt fehlen in Flandern auch viele Lehrpersonen. Dies sind nur einige Sektoren, wo der Schuh drückt, so Stijn Baert, Arbeits-Ökonom an der Genter Universität (UGent).

Doch wo liegen die Ursachen für diesen Zustand? Es liegt eine große Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Stellenangebote und den Profilen der Arbeitsuchenden vor: „Es gibt viele offene Stellen und auch viele Arbeitsuchende, doch die finden sich nicht.“ Gründe dafür sind mannigfaltig: Fehlende Ausbildung oder Qualifikation, zu wenig erforderliche Erfahrung, unbefriedigende Arbeitsumstände…