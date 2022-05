Müssen flämische Bauern aufgeben, auch weil Stickstoff aus dem Ausland hier niedergeht?

Ziel des Ganzen ist, dass Flandern zum einen die europäischen Klimaziele erreicht und zum anderen, dass der durch den Stickstoffausstoß der hiesigen intensiv geführten Viehzucht in der Landwirtschaft entstehende Ammoniak die umliegenden europäischen Schutzgebiete verschont. Alleine in Flandern hat die EU 38 schützenswerte Gebiete in die Natura 2000-Liste aufgenommen.

Stickstoffniederschlag aus dem Ausland

Der Stickstoff, der diese Schutzgebiete gefährdet, kommt nur zu knapp der Hälfte aus der flämischen Viehzucht, wie De Tijd meldet. Der größere Teil kommt aus dem Ausland bzw. aus anderen Regionen herübergeweht. Vornehmlich aus Richtung Niederlande, Frankreich und Wallonie, aber auch aus Richtung Deutschland, Großbritannien und vom Schiffsverkehr auf der Nordsee.

Vor allem die flämische Provinz Limburg ist hier laut De Tijd betroffen. Hier kommt der Großteil des Stickstoffs in den Naturgebieten aus den benachbarten Niederlanden, doch auch Schadstoffe aus dem Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen geht hier nieder, so die Studie.

Aber, auch aus Flandern stammender Stickstoff weht massiv über die Landesgrenzen hinweg. Für jede Tonne Stickstoff, die in Flandern landet, weht der dominante Südwestwind zwei Tonnen Schadstoffe aus der hiesigen Landwirtschaft über die Grenze in die Niederlande.