Rückrufaktion: FAVV ruft Milchprodukte von Milcobel wegen Listerien zurück

Nach dem Milcobel der FAVV die Listerien-Verunreinigung meldete, untersuchte die Lebensmittelbehörde die Produktion im Werk in Moorslede und stieß in der Tat auf einige Probleme in der Produktionskette. Deshalb ordnete die Behörde einen Rückruf von verschiedenen möglichen Produkten an.

Listerien-Bakterien können Fieber, Kopfschmerzen, Durchfall und Muskelschmerzen verursachen. Besonders Schwangere, Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem sollen aufpassen. Die hier genannten Symptome können bis 90 Tage nach dem Verzehr von mit Listerien verseuchten Lebensmitteln noch äußern.

Die FAVV fordert von Milcobel, dass das Unternehmen die betroffenen Produkte aus dem Handel nimmt und dass das Unternehmen seine Verantwortung zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher übernimmt. Die Lebensmittelbehörde ruft den Einzelhandel, die Warenhäuser und die Großhändler dazu auf, ebenfalls dafür zu sorgen, dass die möglicherweise betroffenen Waren heraussortiert werden.