Die TotalEnergies-Raffinerie in Antwerpen verzichtet auf russisches Öl

„Der Teil, der aus Russland kam, wurde durch Öl aus anderen Ländern ersetzt“, sagte Unternehmenssprecher Pascal De Crem gegenüber dem Blatt dazu. TotalEnergies ist in Belgien der größte Tankstellenbetreiber.

TotalEnergies Refinery Antwerp ist damit auf mögliche neue europäische Sanktionen gegen Russland sehr gut vorbereitet. Bei der EU-Kommission wurde am Mittwoch das Sanktionspaket vorgestellt, nach dem innerhalb der nächsten 8 Monate der Import von russischem Öl verboten wird. Innerhalb von 6 Monaten gilt dies für den Import von Rohöl und 2 Monate später wird auch der Import von russischen Ölprodukten gleich welcher Art in die EU untersagt, doch Total ist hier bereits gut aufgestellt.

Flexibel aufgestellt

Bisher wurden in Belgien pro Tag rund 180.000 Barrel Rohöl aus Russland, was dem Richtpreis vom Monat April entsprechend täglich mit 13 Mio. € zu Buche schlägt. Solches Rohöl wird in Antwerpen entweder bei TotalEnergies oder in der Raffinerie des US-Konzerns ExxonMobil zu Benzin, Diesel, Kerosin oder Heizöl raffiniert, also verarbeitet.

TotalEnergies im Hafen von Antwerpen kann rasch zwischen verschiedenen Rohöllieferanten hin und her switchen, so De Tijd, denn die Raffinerie wird mit Hochseetankschiffen beliefert und ist von russischen Erdöllieferungen via Pipelines absolut nicht abhängig.