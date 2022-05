EU-Ölboykott gegen Russland: Was steht für Belgien auf dem Spiel?

Infolge des EU-Ölboykotts gegen Russland wird wohl Kraftstoff auch in Belgien teurer werden, doch wie weit das gehen wird, ist noch nicht abzuschätzen. Viel hänge davon, was weiter in China passiert. Dort ruhen der Verkehr und bestimmte wirtschaftliche Aktivtäten durch Corona-Lockdowns, wie der Verband der belgischen Brennstoffhändler BRAFCO vermutet.