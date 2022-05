Europa löst sich von russischer Energie: Jetzt kommt Zeebrügge als LNG-Drehscheibe ins Spiel

Noch kommt rund 40 % des Gases in Europa aus Russland, doch die EU-Kommission will diese Abhängigkeit abbauen. Bis zum kommenden Winter sollen die europäischen Mitgliedsstaaten ihre Gasreserven auf einen Stand von 80 % füllen, so die Kommission. Vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine lagen diese Reserven auf einem ziemlich niedrigen Niveau.

Dass die EU-Mitgliedsländer dabei sind, ihre Gasreserven aufzustocken, merkt der Hafen von Zeebrügge gerade ziemlich deutlich. Dieser belgische Nordseehafen ist nicht erst seit gestern eine wichtige Drehscheibe für das LNG genannte Flüssiggas. Über diese Terminals wurde im April eine Rekordmenge an LNG zwischengelagert.

Deutschland und die Niederlande

Flüssiggas kommt an Bord von riesigen Tankern in Zeebrügge an. Dort wird es entweder auf andere Schiffe umgeladen, eingelagert oder über Pipelines weitertransportiert. Vor allem Deutschland und die Niederlande werden so von Zeebrügge aus mit LNG versorgt. Beide Länder sind Großverbraucher und sind bereit dazu, hohe Preise für diesen Energieträger zu zahlen.

Erfolge für Zeebrügge

Das LNG kommt in erster Linie aus den USA, aus Katar und noch aus Russland. Die Russen laden hier ihr Flüssiggas allerdings zumeist nur auf andere Tankschiffe um, um dieses von hier aus z.B. nach China weiterzubefördern.

Die Ambition der Europäischen Union, sich aus der Energieabhängigkeit von Russland zu lösen, ist aber nicht der einzige Erfolg von Zeebrügge als LNG-Drehscheibe. Auch das allgemeine Wiederaufflackern der Wirtschaft nach Corona steigert die Nachfrage nach Gas derzeit enorm. Da die EU eigentlich von den Russen derzeit nicht mehr Gas über Pipelines anfordern will, ist Flüssiggas, dass mit Schiffen geliefert wird, eine wichtige Alternative.