Premier De Croo zu neuen EU-Sanktionen gegen Russland: Wollen eigene Bevölkerung nicht bestrafen

Nach wochenlangen Verhandlungen hat sich die Europäische Kommission auf ein sechstes Paket von Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine geeinigt. Wenn die EU-Kommission sich durchsetzt, werden europäische Unternehmen kein Öl mehr aus Russland importieren dürfen.

Auch die größte russische Bank, die Sberbank, soll neben zwei anderen Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden. Drei große staatliche russische Rundfunkanstalten sollen in Europa vom Netz genommen werden. Des Weiteren sind Sanktionen gegen Personen vorgesehen, die in die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Budscha verwickelt sind.