"VUB-Gastdozent Ahmadreza Djalali wird am 21. Mai exekutiert"

Ahmadreza Djalali, ein schwedisch-iranischer Gastdozent der Freien Universität Brüssel (VUB), sitzt seit 2016 in einer iranischen Todeszelle. Jetzt kündigte die iranische Presseagentur ISNA an, Djalali werde am 21. Mai exekutiert. Angesichts von in Belgien und in Schweden laufenden Prozessen gegen einige Iraner scheint es nicht verwunderlich, dass diese Ankündigung gerade jetzt erfolgt, meint z.B. Amnesty International.