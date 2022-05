Brexit-Fonds: Flandern erhält 223 Millionen Euro oder 63 Prozent des für Belgien reservierten Betrags

Nach dem Verteilungsschlüssel, der nach Absprache zwischen den verschiedenen Regierungen festgelegt wurde, erhält die Wallonie 29 Prozent der für Belgien bereitgestellten Mittel. Dieser Betrag beläuft sich auf 101 Millionen Euro und wird zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet, die u. a. von der Beschäftigungsagentur FOREM oder noch der Exportagentur AWEX durchgeführt werden. Brüssel erhält 8 Prozent aus dem Brexit-Fonds, d. h. 29 Millionen Euro.

Als Küsten- und Fischereiregion und als größter Handelspartner Großbritanniens erhält Flandern den größten Anteil aus dem Brexit-Fonds. Die Gelder sollen dazu dienen, die Auswirkungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs auf die Volkswirtschaften abzumildern: u. a. durch Umschulung von Arbeitnehmern, Suche nach alternativen Exportmöglichkeiten, Unterstützung bei neuen Verwaltungsverfahren usw.

In Flandern bestand die größte Sorge darin, dass die Textil- und Lebensmittelindustrie unter dem Austritt der Briten leiden würde. Die flämische Regierung hat die flämische Agentur für Innovation und Unternehmen mit der Verwaltung der Zuschüsse beauftragt. Die 223 Millionen Euro werden in diesem und im nächsten Jahr in vier Tranchen ausgezahlt. Das Geld sollte hauptsächlich dazu verwendet werden, Exporte in das Vereinigte Königreich zu unterstützen oder andere Exportziele zu finden.