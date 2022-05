Dritter Fall von akuter Hepatitis bei Kindern in Belgien

Laut Sciensano sind die Kinder zwischen einem Monat und zehn Jahren alt. Eines der drei Kinder, bei dem die Infektion am kürzesten zurückliegt, befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. Ein zweites war noch nie im Krankenhaus, das dritte Kind durfte das Krankenhaus bereits verlassen.

Sciensano hat darüber hinaus eine Reihe älterer Fälle, die bis zum 1. Oktober 2021 zurückreichen, erneut untersucht. Es wurden zwei weitere potenzielle Fälle identifiziert.

"Die Untersuchung der möglichen neuen Fälle ist noch nicht abgeschlossen. Im Moment sieht es so aus, als ob die Krankheit in Belgien selten ist. Wir wissen noch nicht, ob es eine gemeinsame Ursache gibt und ob die Krankheit durch eine Infektion mit einem Virus ausgelöst wird oder nicht", sagte Virologe Steven Van Gucht von Sciensano. "Auch ein möglicher Zusammenhang mit einem Adenovirus muss noch geklärt werden".

Nach den neuesten Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gibt es in den Ländern der Europäischen Union und in Norwegen mehr als 55 bestätigte Fälle. Zuvor waren auch 111 Fälle in Großbritannien gemeldet worden. Die meisten jungen Patienten erholen sich, aber in einigen Fällen erforderte ein akutes Leberversagen eine Organtransplantation.