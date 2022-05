In Belgien gesuchter mutmaßlicher Komplize einer Schleuserbande in London verhaftet

Der 29-jährige Hewa Rahimpur, der aus dem Iran stammt, aber im Vereinigten Königreich lebt, wurde am frühen Mittwochnachmittag im Osten Londons festgenommen, wie die britischen Behörden berichteten. In Belgien steht der Mann unter dem Verdacht, ein Netzwerk zu leiten, das "systematischen Menschenhandel" mit kleinen Booten betreibt.

Die gemeinsamen Ermittlungen der britischen und belgischen Behörden folgen auf die Entdeckung mehrerer Boote und Außenbordmotoren bei einer Kontrolle durch die belgische Polizei an der belgisch-französischen Grenze im Oktober 2021. Der Verdächtige soll die Boote in der Türkei beschafft und nach Deutschland, Belgien und in die Niederlande liefern lassen haben, bevor er sie von Komplizen an die französische Küste bringen ließ.

"Rahimpur wird beschuldigt, ein Hauptakteur des Schleppernetzwerks mit Schlauchbooten zu sein: "Einige der Boote, die wir bei der Überquerung des Ärmelkanals gesehen haben, waren nichts anderes als Todesfallen, die mit Klebeband und Holzbrettern zusammengehalten wurden", sagte Andrea Wilson, stellvertretende Direktorin für organisierte Einwanderungskriminalität in Großbritannien.

Frank Demeester von der Staatsanwaltschaft Westflandern beschrieb diese Form des Menschenschmuggels als "ultimative Bedrohung für das Leben" und betonte, dass "jede Überfahrt, die verhindert werden kann, potenziell eine tödliche Überfahrt ist, die verhindert wird.”