Konvoi der Feuerwehrkaserne in Pelt unterwegs mit Hilfsgütern für ukrainische Feuerwehr

Ein großer Konvoi hat am Donnerstag die Feuerwehrkaserne in Pelt (Provinz Limburg) Richtung Ukraine verlassen. An Bord sind Hilfsgüter für ukrainische Feuerwehrleute, die von allen Feuerwehrkasernen in ganz Flandern gespendet worden sind. Auch brandneue Schutzausrüstungen, kugelsichere Westen, Feuerwehrautos und Krankenwagen sind jetzt unterwegs zur polnisch-ukrainischen Grenze.