Umfrage: Flamen wollen ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, sind aber wählerisch

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine steht Europa vor der zweiten Flüchtlingskrise in weniger als 10 Jahren. 2015 wurden durch den blutigen Krieg in Syrien Millionen von Bürgern vertrieben. Im laufenden Jahr haben 7.554 Syrer in Belgien Asyl beantragt, ebenso wie über 7.000 Menschen aus dem Irak und Afghanistan. In Belgien haben aktuell 37.713 Ukrainer Schutz erhalten. Laut der Vereinten Nationen sollen 5,59 Millionen Ukrainer aus ihrem Land geflohen sein.

Die Umfrage ergab, dass 59 Prozent der Befragten der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine positiv gegenüberstehen. Bei Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan sind es deutlich weniger: jeweils 29 Prozent. Darüber hinaus sind die Befragten auch viel offener für die Aufnahme, sofern die Flüchtlinge weiblich, hochgebildet und christlichen Glaubens sind.