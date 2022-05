Umfrage: Hälfte der Flamen will kein russisches Gas mehr, auch wenn es mehr kostet

Die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine oder die Einrichtung einer Flugverbotszone, die russische Flugzeuge am Überfliegen der Ukraine hindert, scheint eher unrealistisch und steht politisch derzeit nicht zur Debatte. Obwohl ein Drittel der Flamen (30 Prozent) die Idee unterstützt, gemeinsam mit anderen NATO-Ländern Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, sind 43 Prozent strikt gegen eine solche Maßnahme. Dennoch ist die "militärische Entschlossenheit groß": Die Hälfte der Flamen (54 Prozent) will eine europäische Armee, die die nationalen Armeen ersetzt.