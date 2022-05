VIDEO: Angèle überreicht Mitgewinnerin Dua Lipa den MIA für ihren Hit "Fever"

Mit Fever haben die belgische Angèle und die britische Dua Lipa am vergangenen Wochenende den flämischen Musikpreis MIA für den Hit des Jahres 2021 gewonnen. Da die britische Sängerin nicht selbst an der Preisverleihung in Brüssel teilnehmen konnte, erhielt sie die Auszeichnung einige Tage später von Angèle. Die Brüsselerin ist zurzeit in London, wo sie bei Konzerten von Dua Lipa gemeinsam Fever singen. Ende der Woche tritt Dua Lipa zweimal im Sportpaleis in Antwerpen auf.