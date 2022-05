Corona-Zahlen: alles im grünen Bereich, noch knapp über 2.000 Patienten im Krankenhaus

Zwischen dem 29. April und dem 5. Mai wurden im Schnitt und pro Tag 134 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche (22.-28. April). Am Donnerstag waren 2.016 Patienten mit einer Corona-Infektion in belgischen Krankenhäusern registriert, 17 Prozent weniger als in der Vorwoche.

122 Corona-Patienten werden auf einer Intensivstation behandelt, was einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Die Zahl der Intensivpatienten hat sich seit dem 9. März unter 200 stabilisiert.

Zwischen dem 26. April und dem 2. Mai wurden täglich im Schnitt 4.483 Neuinfektionen registriert. Das ist erneut ein Rückgang und diesmal 31 Prozent weniger als in der Vorwoche (19.-25. April).

Zwischen dem 26. April und dem 2. Mai wurden täglich im Schnitt 18 934 Corona-Tests durchgeführt, das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Positivitätsrate ist mit 26,2 Prozent (-4,7 Prozent) weiterhin sehr hoch. Dies bedeutet, dass mehr als 1 von 4 Tests positiv ist.

Die Reproduktionsrate lag zwischen dem 29. April und dem 5. Mai bei 0,91 und damit 3 Prozent höher als vor einer Woche. Die Reproduktionsrate liegt immer noch deutlich unter 1, was bedeutet, dass die Epidemie an Stärke verliert.

Zwischen dem 26. April und dem 2. Mai sind jeden Tag im Schnitt 17 Menschen an den Folgen von Corona gestorben. Das sind 9 Prozent weniger Todesfälle im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren 31.552 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

9 237 946 Menschen in Belgien haben ihre erste Injektion erhalten und 9 139 808 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft. 7 131 071 Personen (62 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 25,3 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.