Das flämische Rote Kreuz sammelt 2,6 Millionen Euro mit seiner bekannten Stickeraktion

Nachdem die Corona-Epidemie den Elan der Hilfsorganisation in den letzten zwei Jahren gebremst hatte, durften die ehrenamtlichen Helfer des flämischen Roten Kreuzes jetzt wieder die beliebten Sticker an Ladeneingängen und Verkehrsampeln verkaufen. Die zweiwöchige Aktion hat in diesem Jahr 520.000 Aufkleber abgesetzt. Dadurch konnte das Rote Kreuz in Flandern 2,6 Millionen Euro sammeln, die für die Ortsvereine bestimmt sind.