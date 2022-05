EU-Vergleich: Nirgendwo in Europa wird mehr Kokain beschlagnahmt als in Belgien

Neben Kokain warnt die europäische Drogenbehörde auch vor Amphetaminen, der weltweit am meisten verbreiteten synthetischen Droge. Amphetamine sind in Europa noch ein kleiner Markt, aber das ändert sich offenbar schnell. Zwischen 2010 und 2020 hat sich die Zahl der Sicherstellungen von Amphetaminen mehr als verdoppelt. Die Menge der gefundenen Amphetamine hat sich in dieser Zeit sogar fast verfünffacht.

"In der Vergangenheit wurden Amphetamine hauptsächlich in kleinen 'Küchenlabors' in der Tschechischen Republik und den umliegenden Ländern hergestellt, aber inzwischen wächst die Besorgnis über größere Produktionsanlagen in Belgien und den Niederlanden", heißt es in dem Bericht.

Die Analyse des Abwassers zeigt auch, dass der Konsum von Amphetaminen in Belgien zunimmt und dass Gewalt und Korruption in Belgien aufgrund des zunehmenden Konsums und Handels mit Amphetaminen und Kokain ebenfalls zunehmen.