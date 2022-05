Limburg im Bann des Aquino-Prozesses: Warum der Drogenhändler sterben musste

Silvio Aquino und seine Frau Silvia waren auf dem Heimweg von einem Besuch bei Silvios Schwester in Maasmechelen, als ihr Auto in der Nähe von Opglabbeek überholt und abgefangen wurde. Silvio Aquino hielt die Männer mit den Handschuhen, Armbinden und Sturmhauben zuerst für Polizeibeamte und die Aktion für eine Drogenkontrolle. Doch er merkte schnell, dass er in einen Hinterhalt geraten war. Seine Frau konnte fliehen und Hilfe holen. Doch für Silvio Aquino kam jede Hilfe zu spät. Er wurde von fünf Kugeln in den Kopf und zwei in den Oberkörper getroffen. Die Täter konnten flüchten, wurden aufgrund von Augenzeugenberichten, aber schnell ausfindig gemacht.