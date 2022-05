Wählerumfrage in Flandern: Vlaams Belang wird größte Partei, Sozialdemokraten gewinnen auch

Die flämischen Rechtsextremisten des Vlaams Belang liegen in der Umfrage an der Spitze. Der Vorsprung der Partei beträgt jedoch nur 0,5 Prozent. 22,9 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Vlaams Belang wählen wollen. Das sind 4,4 Prozent mehr als bei der letzten Wahl im Jahr 2019.



Allerdings büßt die Partei von Tom Van Grieken auch 1,5 Prozent im Vergleich zur Umfrage von 2021 ein.