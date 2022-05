Walross und Kälbchen sterben bei Geburt in Pairi Daiza: keine Chance auf ein Happy End

"Wir stehen unter Schock", schreibt Tierarzt Tim Bouts auf der Facebook-Seite des Tierparks. Das 19-jährige Walrossweibchen Petruschka ist bei der Geburt ihres Kälbchens gestorben. Auch das Kalb selbst hat die Geburt nicht überlebt."Die Lage des Fötus ließ sowohl dem Muttertier als auch dem etwa 50 Kilo schweren Kalb keine Chance", erklärte Tierarzt Bouts: "Eine fötale Dystokie, sowohl in der Natur als auch unter menschlicher Aufsicht, bietet leider keine Möglichkeit für einen günstigen Ausgang bei dieser Tierart.”

Laut Pairi Daiza ist es trotz der Fortschritte in der Veterinärmedizin selbst in einem Tierpark unmöglich, das Risiko solcher Todesfälle zu verringern: "Erstens sind große Säugetiere so gebaut, dass ein Tierarzt die Gebärmutter nicht mit seinem Arm erreichen kann, um das Baby zu drehen. Zweitens ist die Durchführung eines Kaiserschnitts bei großen Säugetieren (z. B. Elefanten, Flusspferden oder Walrossen) angesichts der Größe und des Gewichts von Mutter und Kind bei einer bevorstehenden Geburt außerordentlich gefährlich. Nirgendwo auf der Welt wurde ein Kaiserschnitt bei einem Walross durchgeführt."