Zukunftsplan für die belgische Bahn 2040: alle 15 Minuten ein Zug in die größeren Städte?

Alle 15 Minuten soll ein Zug im Bahnhof der größeren Städte in Belgien einfahren und mindestens alle 30 Minuten in einem Bahnhof auf dem übrigen Schienennetz. Diese beiden Vorschläge sind Teil des Zukunftsplans für die belgische Bahn Vision Rail 2040, der am Freitag vom Ministerrat genehmigt wurde. Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (französischsprachige Grünen, Ecolo) will auch bessere internationale Zugverbindungen schaffen, damit die Bahn mit den Fluggesellschaften konkurrieren kann. Auf der Grundlage dieses Plans muss bis Ende des Jahres ein neuer Verwaltungsvertrag mit der Belgischen Eisenbahngesellschaft (NMBS/SNCB) geschlossen werden.