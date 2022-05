Die erste belgische Handelsmission nach Corona führt nach London

Und Flandern?

Nach Angaben der flämischen Behörde für Außenhandel, Flanders Investment & Trade (FIT), ging der Export aus dem belgischen Bundesland in Richtung Großbritannien letztes Jahr um 2,6 % zurück. Hiervon waren in erster Linie die Automobilindustrie, der Maschinenbau, der Textilsektor und der Gartenbau betroffen. Die Handelsmission ist denn auch für Flandern und seine Wirtschaft sehr wichtig. Man will sich in Greater London einmal mehr als Fach- und Technologieregion präsentieren und damit sowohl Export und Import fördern, als auch den Investitionsstandort Flandern bewerben.