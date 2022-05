Kommunen in Limburg wollen den Ausbau des Lütticher Flughafens verhindern

Die Gemeinde Riemst in der flämischen Provinz Limburg hat für die insgesamt 12 protestierenden Gemeinden einen Anwalt damit beauftragt, die Erweiterungspläne am Liège Airport auf zusätzlichen Fluglärm zu prüfen und dagegen vorzugehen. So fordern die Kläger ein Nachtflugverbot, wie die regionalen limburgischen Medien TV Limburg, L1, Het Belang Van Limburg und De Limburger auf beiden Seiten der belgischen Grenze melden.

Die 12 flämischen und niederländischen Gemeinden (Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Riemst und Voeren in Flämisch-Limburg und Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem und Vaals in Niederländisch-Südlimburg) alle im Bereich der Start- und Landebahnen des Lütticher Flughafens, bzw. im Bereich der entsprechenden Flugrouten. Sie sind allesamt von Fluglärm und von den Nachtflügen betroffen.

Ein Punkt der klagenden Gemeinden ist auch, dass am Cargo-Flughafen in Lüttich-Bierset ältere und besonders laute Flugzeuge landen und starten dürfen, wie z.B. also Boeing „Jumbo Jets“ vom Typ 747-400 (Foto unten), die nach ihrer Nutzung als Verkehrsflugzeuge teilweise zu Frachtmaschinen umgebaut wurden.