Nach dem Rückruf: Käseprodukte von Milcobel dürfen wieder in den Verkauf

Am Freitag meldete das Unternehmen, dass man die Quelle der Listerien-Verseuchung gefunden habe. Sie war auf ein Problem bei Unterhaltsarbeiten an einem sogenannten Pökelbad, eine Art Salzbad, in dem einige Käsearten eingelegt werden, so das Unternehmen: „Die Produkte, die im möglichen Zeitraum in dem betroffenen Pökelbad waren, wurden in der Fabrik blockiert oder vorsorglich zurückgerufen.“

Doch auf Basis der Kontrolle von über 3.000 Proben wurde ersichtlich, dass kein einziges Produkt mit der Bakterie verseucht war und das keine möglicherweise kontaminierten Produkte von Konsumenten erworben wurden.

Weitere Prüfungen

Aber, die Rückrufaktion in der vergangenen Woche bleibt aufrechterhalten. Das bedeutet, dass bestimmte Chargen der Käsesorte „Brugge broodje“ in der 200 Grammpackung und einige Produkte der Milcobel-Marke Latteria Export weiterhin nicht im Handel sein werden und dass Verbraucher, die diese erworben haben, sie dort zurückgeben können, wo sie sie gekauft haben.

Gemeinsam mit der Lebensmittelbehörde wird der Milchproduktehersteller aus Moorslede jetzt prüfen, welche Lagervorräte ausgeliefert werden können und ob und wann die eigentliche Produktion wieder aufgenommen werden kann. In der kommenden Woche wird in der Verpackungsstraße und in der Auslieferung wieder die Arbeit aufgenommen.