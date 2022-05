Stimmrecht für junge Belgier ab 16 Jahren bei den Europawahlen

Bei den nächsten Europawahlen 2024 dürfen demnach in Belgien auch alle Jugendlichen ab 16 Jahren mitmachen. Dies hat der Ministerrat der belgischen Bundesregierung am Donnerstagvormittag beschlossen. Die grünen Parteien in Belgien (Groen und Ecolo) hatten einen entsprechenden Gesetzesvorschlag bereits 2015 eingereicht. Dieser Vorschlag wurde in den Koalitionsvertrag der aktuellen belgischen Regierung mit aufgenommen.

Bis jetzt war der entsprechende Gesetzesvorschlag noch ein Entwurf, der den Fraktionen im belgischen Bundesparlament vorgelegt wurde. Diese Woche gab der Grundgesetz-Ausschuss in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments diesem Vorschlag die Zustimmung. Nur die flämischen Nationaldemokraten N-VA und der rechtsradikale Vlaams Belang stimmte dagegen.

Damit ist Belgien das vierte EU-Mitgliedsland nach Österreich, Griechenland und Malta, dass Jugendlichen ab 16 Jahren eine Teilnahme an den Europawahlen ermöglicht.

Das bedeutet für rund 270.000 junge Leute ab diesem Alter, die die belgische Staatsangehörigkeit haben oder die aus einem EU-Mitgliedsland kommen, aber in Belgien leben, dass sie wählen gehen dürfen. Das betrifft aber auch die etwa 13.000 16- und 17-Jährigen Belgier, die im Ausland leben.

Die jungen Leute müssen sich allerdings zuerst in das Wahlregister eintragen lassen. Der Jugendrat des flämischen Bundeslandes Flandern hofft, dass die mögliche Teilnahme der 16- bis 17-Jährigen ein erster Schritt für eine Ausweitung auf ein entsprechendes Wahlrecht auf belgischer Bundes- und flämischer Landesebene, sowie auf kommunaler Ebene ist.