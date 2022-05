8. Mai: Am Grab des Unbekannten Soldaten in Brüssel wurde dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht

Die 8. Mai-Koalition trifft sich im Fort Breendonk

Die 8. Mai-Koalition, die sich dafür einsetzt, dass dieser Tag zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Belgien wieder ein offizieller Feiertag wird, hat sich am Sonntag an der Nationalen Gedenkstätte im Fort von Breendonk getroffen. In diesem früheren SS-Auffanglager riefen hunderte Vertreter von Gewerkschaften, Organisationen und politischen Parteien auch dazu auf, den Kampf gegen den Faschismus nicht aus den Augen zu verlieren.

Diese Bewegung rief einmal mehr dazu auf, mehr für die Erinnerungskultur rund um den Zweiten Weltkrieg zu unternehmen und sie forderte, dass man den Rechtsextremismus mehr in die Schranken weisen müsse. Ein Besuch im Fort Breendonk oder beom Holocaust-Museum in der Dossin-Kaserne in Mechelen könne man die Gesichte direkt und vor Ort kennenlernen und sehen, was unter anderem der Widerstand gegen die Nazis auch in Belgien geleistet habe, so die Initiatoren.

