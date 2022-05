Brüssel: Neue Tunnelbaustellen im Zentrum ab Mai

Van Praet

Am Montag, 9. Mai, starten die Renovierungsarbeiten am Van Praet-Tunnel in Schaarbeek mit Baggerarbeiten und mit der Erneuerung des Wasserabdichtung des Bauwerks. Diese Arbeiten finden überirdisch am Kreisverkehr zwischen dem Shopping-Center Docks und der Vilvoordselaan statt. In erster Instanz kann der Verkehr hier weiter unterwegs sein, doch die Fahrbahnstreifen werden verengt.

Am Januar 2023 wird dann im Tunnel selbst gearbeitet. Dadurch wird dann der Tunnel nachts zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens gesperrt sein. Der Verkehr muss dann überirdische Umwege nehmen. Bis Herbst 2023 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Troon

Ab dem 16. Mai beginnen Bauarbeiten am Troon-Tunnel in der Brüsseler Innenstadt. Dann wird dieser Tunnel in einer ersten Phase bis Herbst in Richtung Basilika und Belliard vollständig gesperrt. Im Oktober verläuft der Verkehr dann in umgekehrter Richtung. Ab dann können Autos in Richtung Basilika von Koekelberg wieder den Tunnel nehmen, doch in der Gegenrichtung werden Umleitungen den Verkehr regeln.

Während der Bauarbeiten im Troon-Tunnel muss der Verkehr über eine Fahrbahn in Richtung Süden, sprich in Richtung Naamsepoort-Tunnel und Kunst-Wet-Tunnel laufen. In der Gegenrichtung, also zwischen Louiza und Kunst-Wet verläuft der Verkehr dann überirdisch, genau wie zwischen Madou und Kunst-Wet. Ab Januar 2023 sollen beide Tunnelröhren wieder freigegeben werden, denn die weiteren Arbeiten finden nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr statt.