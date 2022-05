CD&V in der Krise: Sammy Mahdi kandidiert für den Parteivorsitz

Die CD&V steht in der Umfrage auf dem letzten Platz im Parteienranking mit nur noch 8,7 %. Daraus zog der Noch-Vorsitzende Joachim Coens die Konsequenz und kündigte neue Vorstandswahlen an, bei denen er nicht mehr kandidieren wolle (siehe nebenstehenden Beitrag).

Asyl-Staatssekretär Sammy Mahdi, der bei den letzten Wahlen zum Parteivorsitz noch knapp an Coens gescheitert war, kandidiert jetzt wieder für diesen Posten.

Auf das schlechte Umfrageergebnis reagierte Mahdi folgendermaßen: „Wenn man sich die Tendenz der letzten Jahre ansieht, dann überrascht das nicht. Aber man ist schon erschrocken, wenn man unter 10 % sackt. Wir dürfen aber nicht auf Basis einer Umfrage die Philosophie verändern. Wir dürfen nicht defaitistisch sein.“

Gemeinschaftspartei in Flandern

Mahdi ist der Ansicht, dass man bei Koalitionsverhandlungen mehr Stärke zeigen soll, auch wenn man in einer Regierung mit anderen Parteien zusammenarbeiten müsse. Dann müsse man eben Wasser in den Wein gießen, „doch dabei ist nicht das Ziel, den Gartenschlauch rauszuholen. Man muss wissen, was die Prinzipien sind und deutlich dazu stehen. Wir müssen wieder die Gemeinschaftspartei in Flandern sein. Ich stehe zur Verfügung und will alles daran setzen, die Partei zurück nach oben zu bringen. Wir müssen nach vorne gehen und bessere Ergebnisse erzielen als heute. Das ist wohl klar.“

Mahdi will aber auch die Beziehungen zum Mittelfeld, zur früheren „christlichen Säule“ mit christlicher Krankenkasse, christlicher Gewerkschaft und dergleichen mehr analysieren: „Man muss dem Mittelfeld zuhören und hören, was dort lebt. Doch man darf nicht zu deren Sprachrohr werden. Wir müssen uns gegenseitig besser respektieren, statt frustriert zu sein. Dabei müssen wir uns die Frage stellen, warum sie uns nicht mehr wählen und wir müssen uns fragen, warum wir nicht machen, was sie fordern.“