"i-Police", die "digitale Revolution" der belgischen Polizei, wird 300 Mio. € kosten

Alle Polizeidienste in Belgien sollen in Zukunft über ein einheitliches Programm auf eine zentrale Datenbank zurückgreifen können. Dieses „i-Police“ genannte Programm kostet rund 300 Mio. €, wie die belgischen Wirtschaftszeitungen De Tijd und L'Echo in ihren Samstagausgaben berichteten.