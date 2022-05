"Mehr Frauen ans Steuer": Belgiens Transportverband wirbt am Muttertag um LKW-Fahrerinnen

Febetra vertritt rund 10.000 Unternehmen, die in Belgien im Transport- und Logistiksektor aktiv sind. Diese Unternehmen betreiben etwa 80.000 Last- und Lieferwagen und die beschäftigen bis zu 112.000 Arbeitnehmer. Doch aus einer Analyse des Transportverbandes ist ersichtlich, dass der Job des Lastwagenfahrers noch stets als ein typischer Männerberuf angesehen wird.

2021 waren nur 1,66 % aller LKW-Fahrer in Belgien Frauen und diese Zahl hat sich laut Febetra in den vergangenen 15 Jahren kaum verändert. 2017 lag die Zahl bei 1,29 Truckerinnen in unserem Land.

Aus diesem Grunde lanciert Febetra an diesem 8. Mai, an Muttertag, einen Aufruf an die Frauen, sich auf eine der zahlreichen offenen Stellen in diesem Bereich zu bewerben. „Unser Sektor wächst weiter. In den kommenden Jahren müssen wir 5.000 neue Lastwagenfahrer anwerben, um alle Herausforderungen angehen zu können“, sagte Isabelle De Maegt von Febetra: „Wenn man die Fahrer selbst fragt, dann ist dies zweifellos ein sehr schöner Beruf und dies ist ein absolut ein Job mit einer sicheren Zukunft - auch für Frauen…“