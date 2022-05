Muttertag ist ein klassischer Geschäftstag für die Blumenhändler

Zudem sind Blumen, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen des täglichen Lebens auch nicht teurer geworden. Allerdings, so die Aussage der Gärtner, Blumenhändler und Gartenbaubetriebe, sorgen die steigenden Energiepreise auch hier für höhere Kosten. Am Sonntagvormittag war z.B. am Blumenmarkt auf dem Kouter in Gent viel los (Video).