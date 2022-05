Schlechte Umfrage für die klassischen Parteien: "Lasst uns ein neues Koalitionsabkommen schreiben"

Doch auch langfristig müsse die Regierung ambitionierter sein, so der grüne flämische Bundespolitiker: „Vivaldi ist ein verdienstliches Krisenkabinett gewesen, doch es muss mehr passieren? Eigentlich sollte Alexander De Croo als Premier sagen: ‚Lasst uns anstelle von Parteikongressen wieder an einen Tisch setzen und ein neues Koalitionsabkommen schreiben, ein Update‘.“

Der führende flämische Grünen-Politiker wies im Rahmen von „De zevende dag“ am Sonntag darauf hin, dass wir heute in einer neuen Realität leben würden: „Das letzte Koalitionsabkommen wurde am Vorabend der zweiten Coronawelle geschrieben. Trump war noch Präsident und es gab noch keine neue deutsche Regierung. Und jetzt haben wir Krieg auf unserem Kontinent.“

Ob der Aufruf von Kristof Calvo in seiner Partei und bei den Regierungspartnern in der Vivaldi-Koalition auch Gehör finden wird, muss sich noch erweisen. Die Abgeordnete der flämischen Sozialisten Melissa Depraetere (Vooruit), die bei „De zevende dag“ ebenfalls mit am Tisch saß, war in ihrer ersten Reaktion der Ansicht, dass es eher darum gehen sollte, die sich Politik permanent neuen Gegebenheiten anpassen müsse.