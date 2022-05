Ukrainekrieg: TUI Belgien streicht alle Flüge in Richtung Bulgarien

TUI Belgien fliegt normalerweise zweimal pro Woche die beiden bulgarischen Flughäfen von Burgas und Varna an. Beide liegen ganz im Osten des Landes an der Schwarzmeerküste. Doch auch die Ukraine und Russland liegen am Schwarzen Meer und dies scheint Reisende und Urlauber abzuschrecken.

„Wir haben beschlossen, alle Flüge zwischen Brüssel und Bulgarien bis zum 30. Juni zu streichen. Bulgarien ist absolut kein Risikoland, doch wir haben festgestellt, dass die belgischen Urlauber momentan doch etwas zurückhaltender sind, bei der Wahl eines Reiseziels in Osteuropa“, heißt es dazu bei TUI Belgien. Man habe nicht vor, auch Flüge nach dem 30. Juni zu streichen, doch „wir werden die geopolitische Situation weiter beobachten.“

Reisende, deren Flüge annulliert wurden, können entweder auf ein anderes Reiseziel umbuchen oder sie erhalten ihr Geld zurück. Inzwischen leiden wohl auch andere osteuropäische Reiseziele unter dem Krieg in der Ukraine, denn bei TUI Belgien gehen sogar Buchungen zu populären Zielen, wie Prag, zurück. Mittlerweile wurden auch die Flüge nach Nordmazedonien gestrichen und dies auch in der gesamten Sommersaison.

Im Trend liegen offenbar derzeit eher Citytrips in Richtung Südeuropa, wie z.B. Spanien und Portugal oder Urlaubsreisen an die Strände Tunesiens oder der Türkei.