Zu wenig Rettungsschwimmer in Flandern: Müssen Schwimmbäder schließen?

„Im vergangene Jahr haben wir 945 Rettungsschwimmer ausgebildet“, sagte Karel Logge, Präsident des flämischen Rettungsschwimmerverbandes RedFed, gegenüber De Zondag: „Doch der Beruf des Rettungsschwimmers wird immer mehr zu einem Engpassberuf. Wir haben einen strukturellen Mangel von mindestens 50 ausgebildeten Rettungsschwimmern.“

Der Mangel an Bademeistern und Rettungsschwimmern habe in den letzten Jahren systematisch zugenommen, so Logge weiter und daran habe nicht zuletzt auch Corona eine Mitschuld. Viele Rettungsschwimmer haben sich während des Lockdowns und der Schließung der Schwimmbäder durch die Coronamaßnahmen einen neuen Job gesucht.

Ein weiteres Problem für diesen Berufszweig ist das zunehmende schlechte Benehmen der Besucher von Schwimm- oder Freibädern. Inzwischen häufen sich verbale und körperliche Angriffe auf die Bademeister. Doch schon in der Ausbildung von neuen Rettungsschwimmern zeigen sich Probleme. Fast die Hälfte der Kandidaten (rund 45 %) bestehen schon die erste schwimmtechnische Prüfung nicht...

In den vergangenen Monaten mussten die Schwimmbäder in Overijse, Huizingen, Sint-Truiden, Diest, Westerlo und Zottegem aufgrund des Mangels an Rettungsschwimmern teilweise oder sogar ganz schließen. RedFed und der in Belgien sehr aktive Schwimmbadbetreiber Lago schlagen jetzt vor, dass das System der Flexi-Jobs in den öffentlichen Schwimmbädern zum Tragen kommt. Auf diese Weise können Einsteiger aus anderen Berufssparten hier einspringen.