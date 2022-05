3M: Erhöhte PFOS-Werte auch im Blut von Menschen aus der weiteren Umgebung Antwerpens

Auch in der weiteren Umgebung des US-Chemiewerks von 3M in Zwijndrecht bei Antwerpen sollen zahlreiche Menschen höhere PFOS- bzw. PFAS-Werte im Blut haben. Dies ist aus stichprobenartigen Blutproben ersichtlich, die die Bürgerinitiative „Grondrecht“ („Grundrecht“) in Auftrag gegeben hat.