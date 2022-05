Belgien: Benzin wird so teuer wie nie zuvor…

Ab Dienstag, 10. Mai, kostet ein Liter Benzin 95 (E10) an den Zapfsäulen in Belgien maximal 1,957 €. Das ist ein Anstieg um 5,4 Eurocent und damit ist Benzin in unserem Land so teuer wie nie zuvor. Der Höchstpreis für einen Liter Benzin 98 (E5) steigt sogar um 5,8 Eurocent auf 2,069 €.