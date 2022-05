Der Königin Elisabeth Wettbewerb 2022 beginnt: Diesmal widmet sich der Wettbewerb dem Cello

Unter den 66 Kandidaten, die dieses Jahr am KEW für Cello teilnehmen (2 Kandidaten haben abgesagt), ist eine Belgierin. Stéphanie Huang (Foto unten) ist die Schwester der Violinistin Sylvia Huang, die 2019 am Wettbewerb für Violine teilgenommen hat und dabei zu den Finalisten gehörte. Sie gewann damals auch den Publikumspreis. Für den diesjährigen Königin Elisabeth Wettbewerb für Cello hatten sich 152 Kandidaten aus der ganzen Welt beworben. Die Jury wählte unter diesen Bewerbern in einem Video-Casting 68 Talente aus, von denen letztendlich 66 am Wettbewerb teilnehmen werden.

